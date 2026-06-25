EWU News

Employee Welcomes and Farewells, April – June 2026

June 24, 2026
HR Welcomes and Farewells - Human Resources graphic

EWU Human Resources shares its ‘Welcomes and Farewells’ to keep our campus community informed of transitions in staffing. The columns are intended to help us know who to connect with to continue doing great work for the university.

For everyone new to our Eastern community, we welcome you!

Welcomes: April – June 2026

NamePosition TitleDepartment
Sarah BoldizsarAsst Dir-Alumni TraditionsAlumni Relations
Evelyn BurrisProgram Specialist 2Dean-Science, Tech, Engineer & Math
Mark FergusonProgram CoordinatorStudent Accommodations & Supp Serv
Logan HamiltonProgram Specialist 2Financial Aid
Laurel HelmDir-Emp Belong/Dev/LeadershipEmpl Belonging, Devel & Leadership
Andrew LoneroElectron Microscope Tech 3Geoscience
Sragwin NitturiData Consultant 3Accreditation & Assessment
Jessica PalmieriFiscal Specialist 2Payroll
Charles PeytonAVP-Information Technology/CIOIT Administrative-Operations
Amanda RasoAsst Soccer CoachGeneral Administration-Athletics
Michael SmithAsst Football CoachGeneral Administration-Athletics
Patty TalbottProgram Specialist 2-ProjectPublic Health
Cody TeevensSports Equipment Manager 1General Administration-Athletics
Alysha TerrellHR AssociateHuman Resources Office
Wyatt ThompsonProgram Support Super 1General Administration-Athletics
Doug VandenboomAssoc VP-Business SrvsOffice of Controller
Peter ZambettiAssistant ProfessorITDS Bellevue
Jesse ZylstraMgr-Public RecordsCompliance and ERM

Farewells: April – June 2026

NamePosition TitleDepartment
David AlseptPainterPaint Shop
Erica BakerRecruitment Coordinator-WWKFamily Resource & Training Center
Trevor BradleyTruck Driver 1-FloatTrucking Services
Michael BrownHR AssociateHuman Resources Office
Kate BryantSr Budget Financial AnalystBudget Services
Gwen Cash-JamesAssoc Vice ProvostProvost-Academic Affairs
Mike ChildressIT App Development-JourneyIT Administrative-Operations
Michael ChwalukProgram Support Super 1General Administration-Athletics
Rebecca ClarkDir-McNair Scholars ProgramMcNair Scholars
Allison DouglasFiscal Analyst 3Payroll
Marc EntzeHistorian IIArcheological & Historical Services
David EvjenPara Sprts Wheel Chr-BB CoachDean-Health Sci & Publ Health
Clive GarySenior LecturerEducation
Loretta GlazePayroll ManagerPayroll
Michael GrahamSenior LecturerMathematics
Kenneth GuidryIT Business Analyst-JourneyIT EITS-Operations
Madeleine HalversonComm Engagement SpecialistVice President Student Affairs
Braeden HarlowDir-New Media AthleticsGeneral Administration-Athletics
Indika Ilandari DewageLecturerMathematics
Brenda Kainz-AveryOffice Assistant 3Empl Belonging, Devel & Leadership
Nate KisslerFood Service Supervisor 1Dining-Administration
Daniel LernerFiscal Specialist 2Dean of Professional Programs
Dale LindekugelProfessorSociology
Tawnia LittellAdmin Assistant 2Communications Studies
Sam MarkofskiSnack Bar Lead-FloatDining-Administration
Ethan Mendoza-PenaRecruit/Coord-African AmericanAdmissions
Ryanna NkambiMgr-Public RecordsCompliance and ERM
Jason NunezRegional Admissions AdvisorAdmissions
Pamela OrebaughClinical AssistantNursing
George Osei AbabioCoord-Residential LifeHousing-Residential Operations
Ambrose PayneProgram CoordinatorRecords & Registration
Andrew PlamondonSenior LecturerMusic
Anthony QuirozSports Equipment Manager 1General Administration-Athletics
Jessica RaySenior LecturerTheatre
Suzanne RiesebergLecturerComputer Engineering
Kathy RowleySenior LecturerEnglish
Susan RubyProfessorPsychology
Carsten RuhlCampus Police Officer-ProjectCampus Police
Peter ShieldsProfessorCommunications Studies
America SimentalRegional Admissions AdvisorAdmissions
Christina SmithParent/Child EducatorChild Family Outreach
Tyler-Dorrell StewartCampus Police OfficerCampus Police
Derek TrialInst Classroom Sup Tech 2Chemistry
Christine Van WinkleDir-Enterprise App SrvsIT Administrative-Operations
Francisco VillarrealCoord-Residential LifeHousing-Residential Operations
Jennifer WaltersAdmin Asst/Clery Act CompliancCampus Police

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