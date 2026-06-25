Employee Welcomes and Farewells, April – June 2026
June 24, 2026
EWU Human Resources shares its ‘Welcomes and Farewells’ to keep our campus community informed of transitions in staffing. The columns are intended to help us know who to connect with to continue doing great work for the university.
For everyone new to our Eastern community, we welcome you!
Welcomes: April – June 2026
|Name
|Position Title
|Department
|Sarah Boldizsar
|Asst Dir-Alumni Traditions
|Alumni Relations
|Evelyn Burris
|Program Specialist 2
|Dean-Science, Tech, Engineer & Math
|Mark Ferguson
|Program Coordinator
|Student Accommodations & Supp Serv
|Logan Hamilton
|Program Specialist 2
|Financial Aid
|Laurel Helm
|Dir-Emp Belong/Dev/Leadership
|Empl Belonging, Devel & Leadership
|Andrew Lonero
|Electron Microscope Tech 3
|Geoscience
|Sragwin Nitturi
|Data Consultant 3
|Accreditation & Assessment
|Jessica Palmieri
|Fiscal Specialist 2
|Payroll
|Charles Peyton
|AVP-Information Technology/CIO
|IT Administrative-Operations
|Amanda Raso
|Asst Soccer Coach
|General Administration-Athletics
|Michael Smith
|Asst Football Coach
|General Administration-Athletics
|Patty Talbott
|Program Specialist 2-Project
|Public Health
|Cody Teevens
|Sports Equipment Manager 1
|General Administration-Athletics
|Alysha Terrell
|HR Associate
|Human Resources Office
|Wyatt Thompson
|Program Support Super 1
|General Administration-Athletics
|Doug Vandenboom
|Assoc VP-Business Srvs
|Office of Controller
|Peter Zambetti
|Assistant Professor
|ITDS Bellevue
|Jesse Zylstra
|Mgr-Public Records
|Compliance and ERM
Farewells: April – June 2026
|Name
|Position Title
|Department
|David Alsept
|Painter
|Paint Shop
|Erica Baker
|Recruitment Coordinator-WWK
|Family Resource & Training Center
|Trevor Bradley
|Truck Driver 1-Float
|Trucking Services
|Michael Brown
|HR Associate
|Human Resources Office
|Kate Bryant
|Sr Budget Financial Analyst
|Budget Services
|Gwen Cash-James
|Assoc Vice Provost
|Provost-Academic Affairs
|Mike Childress
|IT App Development-Journey
|IT Administrative-Operations
|Michael Chwaluk
|Program Support Super 1
|General Administration-Athletics
|Rebecca Clark
|Dir-McNair Scholars Program
|McNair Scholars
|Allison Douglas
|Fiscal Analyst 3
|Payroll
|Marc Entze
|Historian II
|Archeological & Historical Services
|David Evjen
|Para Sprts Wheel Chr-BB Coach
|Dean-Health Sci & Publ Health
|Clive Gary
|Senior Lecturer
|Education
|Loretta Glaze
|Payroll Manager
|Payroll
|Michael Graham
|Senior Lecturer
|Mathematics
|Kenneth Guidry
|IT Business Analyst-Journey
|IT EITS-Operations
|Madeleine Halverson
|Comm Engagement Specialist
|Vice President Student Affairs
|Braeden Harlow
|Dir-New Media Athletics
|General Administration-Athletics
|Indika Ilandari Dewage
|Lecturer
|Mathematics
|Brenda Kainz-Avery
|Office Assistant 3
|Empl Belonging, Devel & Leadership
|Nate Kissler
|Food Service Supervisor 1
|Dining-Administration
|Daniel Lerner
|Fiscal Specialist 2
|Dean of Professional Programs
|Dale Lindekugel
|Professor
|Sociology
|Tawnia Littell
|Admin Assistant 2
|Communications Studies
|Sam Markofski
|Snack Bar Lead-Float
|Dining-Administration
|Ethan Mendoza-Pena
|Recruit/Coord-African American
|Admissions
|Ryanna Nkambi
|Mgr-Public Records
|Compliance and ERM
|Jason Nunez
|Regional Admissions Advisor
|Admissions
|Pamela Orebaugh
|Clinical Assistant
|Nursing
|George Osei Ababio
|Coord-Residential Life
|Housing-Residential Operations
|Ambrose Payne
|Program Coordinator
|Records & Registration
|Andrew Plamondon
|Senior Lecturer
|Music
|Anthony Quiroz
|Sports Equipment Manager 1
|General Administration-Athletics
|Jessica Ray
|Senior Lecturer
|Theatre
|Suzanne Rieseberg
|Lecturer
|Computer Engineering
|Kathy Rowley
|Senior Lecturer
|English
|Susan Ruby
|Professor
|Psychology
|Carsten Ruhl
|Campus Police Officer-Project
|Campus Police
|Peter Shields
|Professor
|Communications Studies
|America Simental
|Regional Admissions Advisor
|Admissions
|Christina Smith
|Parent/Child Educator
|Child Family Outreach
|Tyler-Dorrell Stewart
|Campus Police Officer
|Campus Police
|Derek Trial
|Inst Classroom Sup Tech 2
|Chemistry
|Christine Van Winkle
|Dir-Enterprise App Srvs
|IT Administrative-Operations
|Francisco Villarreal
|Coord-Residential Life
|Housing-Residential Operations
|Jennifer Walters
|Admin Asst/Clery Act Complianc
|Campus Police
Categories
Experts Directory
Find EWU faculty and staff who are experts in diverse subjects.