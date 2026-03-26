EWU News

Employee Welcomes and Farewells

December 2025 - March 2026

March 26, 2026
EWU Human Resources shares its ‘Welcomes and Farewells’ to keep our campus community informed of transitions in staffing. The columns are intended to help us know who to connect with to continue doing great work for the university.

For everyone new to our Eastern community, we welcome you!

Welcomes: Dec. 2025 – Mar. 2026

NamePosition TitleDepartment
Ali AbdulwahhabProgram CoordinatorPsychology
Emmanuel AfuechetaLecturerSchool of Business
Robert CampbellInst Classroom Sup Tech 4Chemistry
Courtney CountrymanParent/Child EducatorChild Family Outreach
Lesley CraneProgram Specialist 2RIDE Program
Sarah DalrympleExec Asst/Clery Comp OfcCampus Police
Brandon DamonCoord-Quality ServiceUniversity Relations
Matthew De AvilaAsst Strength CoachGeneral Administration-Athletics
Lauren DeBordStudent Advisor 1General Undergraduate Advising
Rhylan DeLaRosaUndergrad/Grad Srvs AdmDean-Arts, Soc Sci, & Humanities
Alex FarrierCareer AdvisorCareer Services-Career Planning
Jim FinneyCampus Police OfficerCampus Police
Jennifer FrantzichProgram CoordinatorRS Administration
Dezarai GonsalezStudent Advisor 1General Undergraduate Advising
Torey HunterAsst Football CoachGeneral Administration-Athletics
Zach JankovskyHR AssociateHuman Resources Office
Alina KarkiLecturerChemistry
Jenni KlaameyerProgram Specialist 2Education
Ryan LewisAsst Football CoachGeneral Administration-Athletics
Slade MartinStudent Advisor 1General Undergraduate Advising
Colette MortensenProgram CoordinatorStudent Financial Services
Anya MourjounCustodian 1Custodial Services
Skylar PaulAsst Athletic TrainerGeneral Administration-Athletics
John PettitCustodian 1Custodial Services
Iuleimi Ramirez MunguiaCustodian 1Custodial Services
Anna RoweLecturerPsychology
Anna SimsCustodian 1Custodial Services
Geof SmithCampus Police OfficerCampus Police
Maria SparkmanRetention SpecialistPlus Program
Payton StonerSr Athletic Academic AdvisorGeneral Administration-Athletics
Lauren WattsDir-HR OperationsHuman Resources Office
Michelle WhittinghamSr Dir-Eagles First YearNew Student Programs
Richard WibowoIT Business Analyst-EntryIT Administrative-Operations
Sandra ZamoraStudent Advisor 1General Undergraduate Advising

Farewells: Dec. 2025 – Mar. 2026

NamePosition TitleDepartment
Travis AblesSr Budget Financial AnalystBudget Services
Tom AldersonBroadcast Technician 2Film
Ben BaileyFiscal Analyst 3General Accounting
Susan BeamProgram Specialist 2Wellness and Movement Sciences WAMS
Amy BolstadProgram Specialist 2School of Social Work
Michael ChwalukProgram Support Super 1General Administration-Athletics
Crystal EnyartFiscal Analyst 3Payroll
Stephan FrielSenior LecturerMusic
Anna FrostSr Grant Writer & Proposal DevGrants Administration
Ryan GronemanAsst Athletic Perf CoachGeneral Administration-Athletics
John GrussCustodian 1Custodial Services
Brie Henderson-ZierChild Development ManagerChild Family Outreach
Patti HillHR AssociateHuman Resources Office
Kevin IngallsMaintenance Mechanic 2Housing-Maintenance
Cori JaegerMcNair Program Academic AdvMcNair Scholars
Jaylen JohnsonAsst Football CoachGeneral Administration-Athletics
Gregory KarlisCampus Police OfficerCampus Police
Heidi MansfieldFamily Engagement Spec-ICWRTFamily Resource & Training Center
Colleen MastelProgram Support Super 1School of Social Work
Matt MelchiorDir-Campus RecreationASEWU-Intramurals
Jeana NicholsEHS Prog Plan&Rural Eng ManageChild Family Outreach
Wes NurseAsst Football CoachGeneral Administration-Athletics
Sabine RishellAsst Dir-Donor EngagementDevelopment
Eric SandersAsst Football CoachGeneral Administration-Athletics
Michele SiedenburgBusiness Manager-AHSArcheological & Historical Services
Patricia SpanjerDir-Develop Comm & StewardshipDevelopment
Hannah StephensEvents CoordinatorAdmissions
Shelley StickelmeyerCoord-Quality ServiceDivision of University Relations
Kristin TalbottLecturerChild Welfare Training & Advancemnt
Nate UlnessAsst Soccer CoachGeneral Administration-Athletics
Kai ValentineProgram Specialist 2Dean-Science, Tech, Engineer & Math
Alivia WynarAssoc Athletic TrainerGeneral Administration-Athletics
Xuezeng XiongSnack Bar LeadDining-Administration

