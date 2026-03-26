Employee Welcomes and Farewells
December 2025 - March 2026
March 26, 2026
EWU Human Resources shares its ‘Welcomes and Farewells’ to keep our campus community informed of transitions in staffing. The columns are intended to help us know who to connect with to continue doing great work for the university.
For everyone new to our Eastern community, we welcome you!
Welcomes: Dec. 2025 – Mar. 2026
|Name
|Position Title
|Department
|Ali Abdulwahhab
|Program Coordinator
|Psychology
|Emmanuel Afuecheta
|Lecturer
|School of Business
|Robert Campbell
|Inst Classroom Sup Tech 4
|Chemistry
|Courtney Countryman
|Parent/Child Educator
|Child Family Outreach
|Lesley Crane
|Program Specialist 2
|RIDE Program
|Sarah Dalrymple
|Exec Asst/Clery Comp Ofc
|Campus Police
|Brandon Damon
|Coord-Quality Service
|University Relations
|Matthew De Avila
|Asst Strength Coach
|General Administration-Athletics
|Lauren DeBord
|Student Advisor 1
|General Undergraduate Advising
|Rhylan DeLaRosa
|Undergrad/Grad Srvs Adm
|Dean-Arts, Soc Sci, & Humanities
|Alex Farrier
|Career Advisor
|Career Services-Career Planning
|Jim Finney
|Campus Police Officer
|Campus Police
|Jennifer Frantzich
|Program Coordinator
|RS Administration
|Dezarai Gonsalez
|Student Advisor 1
|General Undergraduate Advising
|Torey Hunter
|Asst Football Coach
|General Administration-Athletics
|Zach Jankovsky
|HR Associate
|Human Resources Office
|Alina Karki
|Lecturer
|Chemistry
|Jenni Klaameyer
|Program Specialist 2
|Education
|Ryan Lewis
|Asst Football Coach
|General Administration-Athletics
|Slade Martin
|Student Advisor 1
|General Undergraduate Advising
|Colette Mortensen
|Program Coordinator
|Student Financial Services
|Anya Mourjoun
|Custodian 1
|Custodial Services
|Skylar Paul
|Asst Athletic Trainer
|General Administration-Athletics
|John Pettit
|Custodian 1
|Custodial Services
|Iuleimi Ramirez Munguia
|Custodian 1
|Custodial Services
|Anna Rowe
|Lecturer
|Psychology
|Anna Sims
|Custodian 1
|Custodial Services
|Geof Smith
|Campus Police Officer
|Campus Police
|Maria Sparkman
|Retention Specialist
|Plus Program
|Payton Stoner
|Sr Athletic Academic Advisor
|General Administration-Athletics
|Lauren Watts
|Dir-HR Operations
|Human Resources Office
|Michelle Whittingham
|Sr Dir-Eagles First Year
|New Student Programs
|Richard Wibowo
|IT Business Analyst-Entry
|IT Administrative-Operations
|Sandra Zamora
|Student Advisor 1
|General Undergraduate Advising
Farewells: Dec. 2025 – Mar. 2026
|Name
|Position Title
|Department
|Travis Ables
|Sr Budget Financial Analyst
|Budget Services
|Tom Alderson
|Broadcast Technician 2
|Film
|Ben Bailey
|Fiscal Analyst 3
|General Accounting
|Susan Beam
|Program Specialist 2
|Wellness and Movement Sciences WAMS
|Amy Bolstad
|Program Specialist 2
|School of Social Work
|Michael Chwaluk
|Program Support Super 1
|General Administration-Athletics
|Crystal Enyart
|Fiscal Analyst 3
|Payroll
|Stephan Friel
|Senior Lecturer
|Music
|Anna Frost
|Sr Grant Writer & Proposal Dev
|Grants Administration
|Ryan Groneman
|Asst Athletic Perf Coach
|General Administration-Athletics
|John Gruss
|Custodian 1
|Custodial Services
|Brie Henderson-Zier
|Child Development Manager
|Child Family Outreach
|Patti Hill
|HR Associate
|Human Resources Office
|Kevin Ingalls
|Maintenance Mechanic 2
|Housing-Maintenance
|Cori Jaeger
|McNair Program Academic Adv
|McNair Scholars
|Jaylen Johnson
|Asst Football Coach
|General Administration-Athletics
|Gregory Karlis
|Campus Police Officer
|Campus Police
|Heidi Mansfield
|Family Engagement Spec-ICWRT
|Family Resource & Training Center
|Colleen Mastel
|Program Support Super 1
|School of Social Work
|Matt Melchior
|Dir-Campus Recreation
|ASEWU-Intramurals
|Jeana Nichols
|EHS Prog Plan&Rural Eng Manage
|Child Family Outreach
|Wes Nurse
|Asst Football Coach
|General Administration-Athletics
|Sabine Rishell
|Asst Dir-Donor Engagement
|Development
|Eric Sanders
|Asst Football Coach
|General Administration-Athletics
|Michele Siedenburg
|Business Manager-AHS
|Archeological & Historical Services
|Patricia Spanjer
|Dir-Develop Comm & Stewardship
|Development
|Hannah Stephens
|Events Coordinator
|Admissions
|Shelley Stickelmeyer
|Coord-Quality Service
|Division of University Relations
|Kristin Talbott
|Lecturer
|Child Welfare Training & Advancemnt
|Nate Ulness
|Asst Soccer Coach
|General Administration-Athletics
|Kai Valentine
|Program Specialist 2
|Dean-Science, Tech, Engineer & Math
|Alivia Wynar
|Assoc Athletic Trainer
|General Administration-Athletics
|Xuezeng Xiong
|Snack Bar Lead
|Dining-Administration
